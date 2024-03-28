اليسا: شيرين عبد الوهاب تراجعت فنياً

اليسا: شيرين عبد الوهاب تراجعت فنياً

شنّ بعض روّاد الإنترنت هجوماً لاذعاً على النجمة اللبنانيّة إليسا بسبب تصريحاتها الأخيرة عن زميلتها المصريّة شيرين عبد الوهاب، بعدما اعتبرت أن الأخيرة تراجعت فنياً.

وفي التفاصيل، حلّت الفنانة إليسا ضيفةً على برنامج "Big Time بودكاست" مع الإعلامي عمرو أديب، وصرّحت "لو تحدّثت عن شيرين عبد الوهاب فهي كانت في مكان وتراجعت عنه، وأسألها" ليه مختفية؟"... ولازم تختار الناس الصح حولها عشان ترجع شيرين".