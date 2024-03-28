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LBCI

كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟

فنّ
2024-03-28 | 08:22
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كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟
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كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟

كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟

علّق مشاهير لبنان على الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت مركز جمعية الإسعاف اللّبناني - جهاز الطوارئ في الهبارية بجنوب لبنان، وذلك في منشورات على منصّة X.
 
فكتبت الفنانة نانسي عجرم "لما يصير استهداف المدنيين والأطفال وحتى المسعفين أمر طبيعي منتأكد أنه عايشين بعالم ما في رحمة وعدل ومنطق. الله يحمي الجنوب وأهلنا".
 
أمّا الفنانة نجوى كرم فدوّنت "بجمعة الآلام منصلّي لشهداء مجزرة الهبارية الله يرحمهم.. ويحمي أهل الجنوب ولبنان".
 
وكتب الفنان عامر زيان عبر حسابه الرسمي "القلب حزين... الله يرحم شهداء مجزرة الهبارية. يا رب احمي الجنوب وأهله الغاليين ع قلبي وكل شبر من بلدي لبنان".
 
وجاء في منشور الممثلة كارمن لبس التالي "القلب تعب من كتر ما عم نشوف مجازر وانتهاك لحرمات البيوت والأراضي والشعوب، واللسان تعب يحكي وما يلاقي تجاوب. الهبارية قصّة من قصص أقرف كيان عرفته البشرية، والدولة والدول والعالم بعدو خايف ياخد موقف أو يعمل أي شي يوقّف هالإجرام. إلك الله يا لبنان".

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