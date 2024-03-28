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"إستغلال للعندليب الأسمر"... القضاء يمنع بث هذا الإعلان الشهير
فنّ
2024-03-28 | 08:27
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"إستغلال للعندليب الأسمر"... القضاء يمنع بث هذا الإعلان الشهير
"إستغلال للعندليب الأسمر"... القضاء يمنع بث هذا الإعلان الشهير
لجأت أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إلى القضاء المصري، بعدما أثار إعلان "دقوا الشماسي" الّتي ظهرت فيه الفنانة ملك الحسيني للترويج لأحد المنتجعات السياحية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
في سياقٍ متصل، أصدر القضاء المصري قراراً بمنع بث الإعلان التجاري الشهير على بعض الفضائيات لأنّه يستغل أغنية الفنان المصري الراحل.
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