الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعرّض إليسا للعنف اللفظي... أقوى من الضرب!

فنّ
2024-03-29 | 06:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعرّض إليسا للعنف اللفظي... أقوى من الضرب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تعرّض إليسا للعنف اللفظي... أقوى من الضرب!

تعرّض إليسا للعنف اللفظي... أقوى من الضرب!

خلال حلولها ضيفةً على "Big Time بودكاست" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، صرّحت النجمة اللبنانيّة إليسا أنّها تكره العنف وترفضه رفضاً قاطعاً، كاشفةً عن تجربة سابقة مرّت بها.
 
وفي التفاصيل، اعترفت الفنانة إليسا أنّها سبق وتعرّضت للعنف اللفظي، واعتبرته أقوى من العنف الجسدي وقد يدمّر الإنسان.

آخر الأخبار

فنّ

إليسا

العنف

LBCI التالي
رغم حملها في الأشهر الأخيرة... مايا نعمة تمارس الرياضة وتثير الجدل (فيديو)
"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-03-28

اقتراح قانون يناهض العنف ضد المرأة

LBCI
فنّ
2024-03-22

رسالة من إليسا: لكل حدا عم بيعيّد بلا امّو...

LBCI
فنّ
2024-03-16

النيابة العامة تدّعي على إليسا... وزياد برجي يكشف التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2024-03-11

الجيش الفرنسيّ: البحر الأحمر يواجه سيلًا من العنف المتفلّت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:48

وائل كفوري صوّر أغنيته الجديدة في تلفزيون لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
06:43

شكران مرتجى تنشر صورة ممثل لبناني في المستشفى: ما على قلبك شرّ!

LBCI
فنّ
06:38

رغم حملها في الأشهر الأخيرة... مايا نعمة تمارس الرياضة وتثير الجدل (فيديو)

LBCI
فنّ
06:30

"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:36

رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في لبنان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:27

الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية قوية

LBCI
خبر عاجل
2024-03-26

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-28

توقيف عنصرين من جهاز أمن الدولة على خلفية فرار داني الرشيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:08

شهيد في استهداف سيارة في البازورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

في الجو اشارات طائرات غريبة... تحايلٌ ام حقيقة؟

LBCI
رياضة
14:49

تعرفوا إلى أول إمرأة أنهت ماراثون باركلي الذي يعد من الأصعب في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

في أسبوع الفرنكوفونية... منتدى يفسح المجال للشباب لتطوير مشاريعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

المجتمع الدولي يخفض المساعدات للنازحين السوريين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه

LBCI
أخبار دولية
14:27

إسرائيل تستبدل عمالها الفلسطينيين... فمن سيحل مكانهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين جورجيا ومساعدتها: ضاع ميقاتي…

LBCI
أخبار دولية
14:24

نتنياهو يعود عن قراره مقاطعة المحادثات مع واشنطن ويقرر إرسال وفد إلى أميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:47

عملية أمنية مشتركة لأمن الدولة والجهات السورية أفضت إلى توقيف داني الرشيد...

LBCI
أمن وقضاء
13:04

بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا

LBCI
خبر عاجل
03:29

شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه

LBCI
فنّ
08:22

كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

واحدة من أبرز العادات الدينية لديهم... لماذا يزور المسيحيون 7 كنائس ليلة خميس الغسل؟

LBCI
منوعات
12:46

تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
02:31

ضربات إسرائيلية على مدينة حلب ومقتل العشرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More