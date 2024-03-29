تعرّض إليسا للعنف اللفظي... أقوى من الضرب!

تعرّض إليسا للعنف اللفظي... أقوى من الضرب!

خلال حلولها ضيفةً على "Big Time بودكاست" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، صرّحت النجمة اللبنانيّة إليسا أنّها تكره العنف وترفضه رفضاً قاطعاً، كاشفةً عن تجربة سابقة مرّت بها.

وفي التفاصيل، اعترفت الفنانة إليسا أنّها سبق وتعرّضت للعنف اللفظي، واعتبرته أقوى من العنف الجسدي وقد يدمّر الإنسان.