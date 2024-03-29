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شكران مرتجى تنشر صورة ممثل لبناني في المستشفى: ما على قلبك شرّ!

شكران مرتجى تنشر صورة ممثل لبناني في المستشفى: ما على قلبك شرّ!

فاجأت الممثلة شكران مرتجى روّاد الإنترنت بنشر صورةٍ للممثل اللبناني جو طراد من داخل غرفة المستشفى، وهو الأمر الّذي أقلق محبّيه عليه. وأرفقت شكران مرتجى صورة جو طراد في المستشفى بالتعليق التالي: "العزيز جو، سلامتك ألف سلامة. ما على قلبك شرّ وتضلّك بخير". بدوره، ردّ جو طراد على شكران مرتجى بالقول: "الله يخليلي ياكي يا أحلى قلب".