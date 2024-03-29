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وائل كفوري صوّر أغنيته الجديدة في تلفزيون لبنان... إليكم التفاصيل
فنّ
2024-03-29 | 06:48
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وائل كفوري صوّر أغنيته الجديدة في تلفزيون لبنان... إليكم التفاصيل
وائل كفوري صوّر أغنيته الجديدة في تلفزيون لبنان... إليكم التفاصيل
يستعد النجم اللبناني وائل مفوري لإصدار أغنية جديدة رومانسيّة باللهجة اللبنانيّة على طريقة الفيديو كليب، وتحمل توقيع الكاتب والملحن رامي شلهوب.
وكشف موقع "فوشيا" تفاصيل العمل المنتظر الّذي صوّره الفنان وائل كفوري على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج دان حداد، وتمّ اختيار موقعين للتصوير، الأوّل في مقرّ تلفزيون لبنان بمنطقة الحازمية، والثاني في مسرح المدينة بمنطقة الحمرا.
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