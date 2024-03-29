"كاوبوي كارتر" يبصر النور... ألبوم بيونسيه مستوحى من تجربة مرّت بها الأخيرة!

طرحت نجمة الموسيقى الأميركية "بيونسيه" اليوم الجمعة ألبومها الذي يترقبه الكثيرون، بعنوان "كاوبوي كارتر" من موسيقى الريف الذي تقول إنه وُلد من رحم تجربة مرت بها منذ سنوات عندما "كانت تشعر بأنها ليست موضع ترحيب".

ويشارك في الألبوم كل من "ليندا مارتيل" و"ويلي نلسون"، ويتضمن أيضا أغنيات ثنائية مع "مايلي سايرس" و"بوست مالون".

وأثنى نقاد كثيرون على الألبوم ووصفه "نيكولاس هاوتمان" من موقع "بيدج سيكس" الإلكتروني بأنه بمثابة "إنعاش كانت موسيقى الريف في أمسّ الحاجة إليه".

وينظر الخبراء والمعجبون إلى اقتحام بيونسيه لهذا النوع من الموسيقى على أنه تجديد وتكريم لتراث الأميركيين السود في موسيقى وثقافة الريف، وهو تاريخ غير معروف إلى حد كبير في بعض الدوائر الموسيقية السائدة.

ويقولون إن بيونسيه، التي ولدت ونشأت في مدينة هيوستن بولاية تكساس، تسير الآن على خطى العديد من أساطير موسيقى الريف السود المشهورين الذين سبقوها، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".