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رحلة انتقام الهرايسي مستمرّة في العربجي... طارق مرعشلي ضيف "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

رحلة انتقام الهرايسي مستمرّة في العربجي... طارق مرعشلي ضيف "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

تستمرّ رحلة انتقام الهرايسي ضمن أحداث مسلسل "العربجي" بجزئه الثاني والّذي تتابعونه ليلياً عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك. ويحلّ الممثل طارق مرعشلي، صاحب شخصيّة "الهرايسي"، ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، وذلك يوم الإثنين الساعة السابعة مساءً للحديث عن أحداث "العربجي 2" المقبلة.