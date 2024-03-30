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طاولة خشبية تعيد كيم كارداشيان إلى أروقة المحاكم... إليكم التفاصيل!
فنّ
2024-03-30 | 09:30
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طاولة خشبية تعيد كيم كارداشيان إلى أروقة المحاكم... إليكم التفاصيل!
طاولة خشبية تعيد كيم كارداشيان إلى أروقة المحاكم... إليكم التفاصيل!
تواجه نجمة تلفزيون الواقع الأميركيّة كيم كارداشيان معركة قضائية جديدة وذلك بعدما رفعت مؤسسة "دونالد جود" للفن والهندسة المعمارية، دعوى قضائيّة ضدها وضدّ شركة "كليمانتس ديزاين" للتصميم الداخلي، زاعمين أنّ كارداشيان روّجت لتقليدٍ رخيص لأحد تصاميمه.
وكشف موقع وكالة "
سي أن أن
" الأميركيّة أنّ كارداشيان نشرت مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" خلال العام 2022، ظهرت فيه وهي تقوم بجولة في مكاتب شركتها الخاصة، حيث أشادت بتصميم طاولة خشبيّة أنيقة قائلةً: "إنّ طاولة دونالد جود هذه مذهلة حقًا وتنسجم تمامًا مع المقاعد الموضوعة حولها".
ولفتت مؤسسة جود في الدعوى الّتي رفعتها الأسبوع الفائت إلى أنّ الطاولة الموجودة في مكتب كارداشيان مُزيفة، مضيفةً إلى أنّها تمنع عُملائها من استخدام أثاث دونالد جود الّذي تمّ شراؤه لغرض التسويق والترويج بشكلٍ قاطع.
وادّعت المؤسسة على كارداشيان وشركة "كليمانتس ديزاين" بجرم انتهاك علامة دونالد جود التجارية، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، والمنافسة غير العادلة، والإعلانات الكاذبة والترويج للعناصر المُقلّدة.
كما رفضت مؤسسة جود عرض ممثلي كارداشيان لإجراء حملة ترويج لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وطلبت تعديل بعض العبارات الموجودة في الفيديو المنشور من دون حذفه.
وردّت شركة "كليمانتس ديزاين" على ادعاءات المؤسسة قائلةً إنها لم تزعم أبدًا أنّ الطاولة الموجودة في مكتب كارداشيان هي من قطع جود الأصلية، مؤكدةً على أنّ تصميمها يختلف بشكلٍ واضح عن تصميمه.
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