كاميرات ترصد ليوناردو دي كابريو مع حبيبته الجديدة... فهل تمت خطوبتهما؟ (صورة)

بعد تداول شائعات حول خطوبة نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو من حبيبته الجديدة، أكد موقع " Page Six " أنهما غير مخطوبين.

وفي التفاصيل، ظهر الممثل العالمي إلى العلن مع عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، 25 عاما، ليل الجمعة، وتم تصوير الثنائي يغادران المطعم الإيطالي الراقي جورجيو بالدي في سانتا مونيكا، الواقعة بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث شوهد روبرت دي نيرو وشون بن وصوفيا فيرغارا وهم يتناولون الطعام في ذلك المساء.

وليس من الواضح ما إذا كان الممثل الحائز على جائزة الأوسكار قد تناول العشاء مع دي كابريو أم أنهما كانا في الموقع عينه في نفس الوقت.

عند مغادرة المطعم، بدا دي كابريو، 49 عامًا، مهتمًا بإخفاء وجهه، وسحب قناع وجه أسود على أنفه وفمه، ووضع قبعة مطابقة على عينيه. كما ارتدى سترة سوداء بغطاء للرأس وبنطلونًا متناسقًا، بالإضافة إلى حذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض.

أما بالنسبة لحبيبته، فقد تركت بشكل ملحوظ الخاتم الذي أثار شائعات خطوبتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.