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إيلي شالوحي يحتفل بعيد ميلاده مع نجوم لبنانيين في سهرة مميزة (صور)
فنّ
2024-03-31 | 12:17
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إيلي شالوحي يحتفل بعيد ميلاده مع نجوم لبنانيين في سهرة مميزة (صور)
احتفل الممثل اللبناني إيلي شالوحي بعيد ميلاده ليل السبت مع مجموعة من الأصدقاء من الوسط الفني وخارجه.
ونشر مجموعة من النجوم اللبنانيين مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام مع صاحب العيد، وتمنوا لهم أطيب الأمنيات.
ومن النجوم الّذين تواجدوا مع الممثل في حفلة عيد ميلاده الممثلة جيسي عبده، عارضة الأزياء ألين وطفة والفاشينستا عهد غريزي.
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