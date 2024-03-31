شُبّه شعرها "بالخراف والفشار"... نجمة عالمية تخرج عن صمتها: كيف جاء ردّها؟ (فيديو)

عبرت المغنية ومغنية الراب الشهيرة "دوجا كات" عن انتقادها لتعليقات السلبية التي تلقتها بشأن شعرها الطبيعي، بعد أن نشرت صورة قريبة لخصلاتها على غلاف ألبومها القادم.

وقد تحدثت "دوجا كات" عن هذا الموضوع في بث مباشر على إنستغرام، حيث أكدت أنها تشعر بالإحباط من النمط الثابت للتعليقات التي تتلقاها، حيث يتم مقارنة شعرها الذي يتكون من تجعيدات نمط 4C بأمور سلبية مثل الخراف والسجاد وحتى الفشار.

وأضافت "دوجا كات"، التي حلقت شعرها في آب 2022، أنها تشعر بأن الأشخاص يتصرفون بشكل غير لائق عبر التعليقات التي تستقبلها، مؤكدة أنها ترغب في التحرر من هذه النماذج السلبية والمساعدة في تغييرها.

وقالت: "علينا المضي قدما. دعونا المضي قدما. دعونا ننمو. لا أستطيع أن أخبركم بما يجب عليكم فعله. أنا لست مسؤولة عنكم. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك".