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الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور... وبهذه الكلمات المؤثرة ودعت والدتها (صورة)
فنّ
2024-04-01 | 03:07
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الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور... وبهذه الكلمات المؤثرة ودعت والدتها (صورة)
الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور... وبهذه الكلمات المؤثرة ودعت والدتها (صورة)
توفيت والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، "سيلفي قطوف"، ليلة أمس الأحد وذلك تزامنا مع عيد الفصح المجيد.
وفي هذا السياق، ودعت سيرين والدتها من خلال صورة سيلفي جمعتهما من المستشفى عبر خاصية الستوري على تطبيق انستغرام، وبدت الراحلة بملامح مختلفة بسبب تأثير العلاج الكيميائي.
وأرفقت سيرين الصورة بكلمات مؤثرة لتوديع والدتها "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي"، ليتهافت رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة كبيرة من الفنانين لنعيها وتقديم أحر التعازي للفنانة.
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