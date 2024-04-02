من سيقتل الهرايسي؟.. طارق مرعشلي يتحدّث عن نهاية "العربجي 2"

من سيقتل الهرايسي؟.. طارق مرعشلي يتحدّث عن نهاية "العربجي 2"

حلّ الممثل طارق مرعشلي، صاحب شخصيّة "الهرايسي"، ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّث عن تطوّرات أحداث مسلسل "العربجي" ونهاية الجزء الثاني.

في التفاصيل، شوّق طارق مرعشلي المشاهدين للحلقات القادمة مُتسائلاً "سيحتار المشاهد بشأن من سيقتل الهرايسي... أبو حمزة أو عبدو العربجي أو جاره أو العاملين معه؟".

وسُئل طارق مرعشلي "هل ستكون نهاية العربجي 2 سعيدة او جزينة؟"، لمعرفة الإجابة شاهدوا الفيديو.