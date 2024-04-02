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نادين نسيب نجيم تواسي سيرين عبد النور: "زعلت لخبر وفاة الوالدة"
فنّ
2024-04-02 | 02:45
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نادين نسيب نجيم تواسي سيرين عبد النور: "زعلت لخبر وفاة الوالدة"
نادين نسيب نجيم تواسي سيرين عبد النور: "زعلت لخبر وفاة الوالدة"
واست الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم زميلتها سيرين عبد النور بعد وفاة والدة الأخيرة في الساعات الماضية، وذلك في تغريدة عزاء أطلقتها عبر حسابها الرسمي على منصّة X.
وكتبت نادين نسيب نجيم في منشورها "طُوبَى لِمَنْ اخْتَرْتَهُ وَقَبِلْتُهُ يَا رَّبُّ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. زعلت لخبر وفاة والدة سيرين عبد النور، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسما ويعطيكي القوة والصبر على فراقها… العوض بسلامتك وسلامة عيلتك".
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