مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد بولا يعقوبيان (صور)

مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد بولا يعقوبيان (صور)

احتفلت النائبة اللبنانيّة بولا يعقوبيان بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بحضور زوجها ومجموعة من أصدقائها المقرّبين.

وكان لافتاً حضور الفنانة مايا دياب في حفل عيد ميلاد بولا يعقوبيان بحكم الصداقة الّتي تجمعهما.

وانتشرت لقطات عدّة لكلّ من بولا يعقوبيان ومايا دياب سوياً أمام قالب الحلوى من حفل عيد الميلاد.