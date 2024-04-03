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نجوم يطالبون بحماية ابتكاراتهم الفنية من الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل
فنّ
2024-04-03 | 05:10
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نجوم يطالبون بحماية ابتكاراتهم الفنية من الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل
نجوم يطالبون بحماية ابتكاراتهم الفنية من الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل
دعا أكثر من مئتي فنان شهير بينهم "بيلي أيليش" و"نيكي ميناج" و"سموكي روبنسون"، إلى حماية أفضل للأعمال الفنية وحقوق المؤلفين، في ظل التهديدات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي القادر على تدمير نظام الموسيقى، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت الثلاثاء.
وقال الفنانون في الرسالة التي نشرتها منظمة "آرتيست رايتس ألاينس"، "علينا حماية أنفسنا من الاستخدام غير المضبوط للذكاء الاصطناعي لسرقة أصوات الفنانين المحترفين وانتهاك حقوق المبتكرين وتدمير نظام الموسيقى".
ومن بين الموقعين على الرسالة "كاتي بيري"، "نورا جونز" و"كاميلا كابيلو" وورثة كل من "بوب مارلي" و"فرانك سيناترا".
وتابعت الرسالة التي وقّعتها أيضاً فرقتا "بيرل جام" و"آر اي ام"، "ندعو كل المنصات الموسيقية الرقمية وخدمات الموسيقى إلى الالتزام بعدم تطوير أو نشر أي تكنولوجيا أو محتوى أو أدوات ابتكار موسيقى تستند إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تُضعِف أو تحل محل الفنّ البشري الذي يبتكره كتّاب الأغاني والفنانون، أو تحرمنا من مكافأة عادلة لأعمالنا".
ويثير تطوير الذكاء الاصطناعي مخاوف من تهديدات عدّة تطال المجال الموسيقي، وقدرته خصوصاً على استنساخ أصوات شهيرة.
ورأى الموقعون على الرسالة أنّ الذكاء الاصطناعي يحمل "إمكانات هائلة لتعزيز الابتكار البشري"، وأضافوا "لكنّ عدداً من أهم وأكبر الشركات يستخدم أعمالنا من دون الحصول على موافقتنا لتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي".
والقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع تموز الذي لاقى ترحيباً من كبار اللاعبين في المجال الموسيقي، يمنع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من إعادة إنتاج صوت الفنان من دون موافقته، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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