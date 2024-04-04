أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!

أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!

رفضت محكمة "جنح مستأنف 6 أكتوبر" الاستئناف المُقدّم من الممثلة نسرين طافش في حكم حبسها 3 سنوات.

وأيّدت المحكمة الحكم الصادر بحبس نسرين طافش، وذلك في قضيّة إصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ 4 ملايين جنيه مصري.

في المقابل، نشرت طافش في خاصية القصص القصيرة عبر انستغرام التالي: "يرجى من المواقع والأخوة الصحفيين تقصي المصداقية قبل نشر أي خبر كيدي مفبرك وشكرا".

كذلك، نفت في حديث خاص لموقع الـLBCI المعلومات المتداولة حول الحكم.