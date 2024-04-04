مصرية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب... والقيمة تتجاوز الـ150 ألف دولار!

فازت الكاتبة المصرية ريم بسيوني اليوم الخميس بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب عن رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

وتبلغ قيمة الجائزة المقدمة من مركز أبوظبي للغة العربية في الإمارات في دورتها الثامنة عشرة 750 ألف درهم إماراتي (نحو 200 ألف دولار).

وذهبت الجائزة في فرع (المؤلف الشاب) للتونسي حسام الدين شاشية عن كتاب "المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث" الصادر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي في السعودية.

وفي فرع (تحقيق المخطوطات) حصل على الجائزة المصري مصطفى سعيد عن دراسة بعنوان "سفينة المُلك ونفيسة الفُلك - شهاب الدين - الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس" الصادرة عن دار العين المصرية للنشر.

ونال الجائزة في فرع (التنمية وبناء الدولة) الإماراتي خليفة الرميثي عن كتابه "الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال" الصادر عن أوستن ماكولي بابليشرز.

وفي فرع الترجمة، فاز التونسي أحمد الصمعي عن ترجمة كتاب "العلم الجديد" للإيطالي جيامباتيستا فيكو من الإيطالية للعربية فيما فاز فرانك جريفيل في فرع (الثقافة العربية في اللغات الأخرى) عن كتاب "بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام" الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد باللغة الإنجليزية.

وتوجت مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في الصين بالجائزة في فرع (النشر والتقنيات الثقافية) لنجاحها في إنجاز جسر تبادلي بين الثقافتين الصينية والعربية.

وقال بيان إعلان الجوائز عن فوز الكاتبة ريم بسيوني "تعمل بسيوني على مشروع كتابة الرواية التاريخية لمصر في العصر الوسيط. وتسعى لإبراز طبيعة الشخصية المصرية من خلال سردية روائية ترتكز على باقة تجمع الشعر والعمارة والأسطورة، وتنتصر للبعد الإنساني، فضلا عن قدرة العمل على بناء التطور التاريخي والمجتمعي لمصر في تلك الحقبة. أما اللغة الروائية فإنها تتسق مع طبيعة تلك الحقبة التاريخية الممتدة، وما فيها من أبعاد فكرية ومجتمعية".

ويحصل الفائز في كل فرع على 750 ألف درهم فيما سيحصل الفائز بلقب (شخصية العام الثقافية) على مليون درهم وسيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية علي بن تميم "نبارك للفائزين تميزهم بفروع الجائزة لدورتها الحالية حيث أن مؤلفاتهم كانت مصدر إلهام وانعكاسا لجهد وثقافة عميقين في المجالات الأدبية المختلفة، تُرجمت من خلال إبداعهم الإنتاجي الذي نفخر به، وندعو جميع المبدعين للمشاركة في الدورة القادمة والمشاركة في إثراء المشهد الثقافي العام".

وكالة رويترز