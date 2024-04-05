هل استغلّ شيرين عبد الوهاب؟.. حسام حبيب يردّ للمرّة الأولى

هل استغلّ شيرين عبد الوهاب؟.. حسام حبيب يردّ للمرّة الأولى

ردّ الفنان المصري حسام حبيب على الاتهامات الّتي طالته طيلة الفترة الماضية بأنّه استغلّ طليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال زواجهما، وخرج عن صمته للمرّة الأولى.

وفي التفاصيل، صرّح الفنان حسام حبيب "لم آخذ جنيهاً واحداً من شيرين، وهي كانت دائماً تقول لي "ده تعبك خد فلوس"، وكنت أرفض وأقول لها مساعدتي لك واجب عليّ".

وأضاف حسام حبيب "اتهامات شيرين لي غير حقيقية وكل هذا بسبب أني لم أرد على اتصالاتها الهاتفية، وهي عندما تغضب بتقول كلام كتير بيني وبينها، وبعد انتهاء الشجار تعود وتقول لي: أنا كنت بقول كده علشان أضايقك".