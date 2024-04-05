غنى غندور: أستفزّ الجيوش الالكترونية للقوات وأمل وحزب الله.. وماذا قالت عن تغريدات إليسا وكارول سماحة السياسيّة؟

غنى غندور: أستفزّ الجيوش الالكترونية للقوات وأمل وحزب الله.. وماذا قالت عن تغريدات إليسا وكارول سماحة السياسيّة؟

"من تستفزين أكثر: الجيوش الإلكترونيّة لبعض الأحزاب اللبنانيّة أو "فانزات" بعض النجمات؟"، إنّه السؤال الّذي طُرح على المؤثّرة غنى غندور خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

واعتبرت غنى غندور أنّ مناصري القوّات اللبنانيّة وحركة أمل وحزب الله يعتبرونها مستفزة، بينما هي لا تجد نفسها متعصّبة سياسياً وترفض صفة العنصرية الّتي تلاحقها بسبب مطالبتها بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ولكن هل استغربت غنى غندور صمت بعض المشاهير اللبنانيين لدى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان؟ وماذا قالت عن تغريدات إليسا وكارول سماحة السياسيّة؟ الإجابة في هذا الفيديو.