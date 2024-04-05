الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك "شحادة"؟

فنّ
2024-04-05 | 04:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك &quot;شحادة&quot;؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك "شحادة"؟

غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك "شحادة"؟

اعتبرت المؤثّرة غنى غندور أن العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يقدّمون المحتوى السخيف، وذلك في تصريحاتها ضمن برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوكLBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.
 
وتحدّثت غنى غندور عن الهجوم الّذي تعرّضت له من قبل إحدى السيدات على انستغرام، فقالت "مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيّدة لبنانية وكنت من بينهن، وادّعت أنّها تعرفني واختلقت معلومات مغلوطة عني".
 
وتابعت غنى غندور "اتخذت قراراً بالإدعاء عليها وبالفعل تمّ توقيفها لتكون عبرةً لغيرها، بخاصةٍ أنّي مؤثّرة ولدي رسالة يجب إيصالها وهي تمكين المرأة".
 
ولكن ما رأي غنى غندور بالتحديات الّتي يقوم بها البعض عبر تطبيق تيكتوك؟ وهل أحكام تيكتوك "شحادة" كما يقول البعض؟ تابعوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" كاملةً في هذا الفيديو.
 

آخر الأخبار

فنّ

غنى غندور

قبل وبعد

بودكاست

دومينيك أبو حنا

LBCI التالي
لطيفة التونسية تستذكر والدتها الراحلة: الدنيا أصبحت تافهة
غنى غندور: أستفزّ الجيوش الالكترونية للقوات وأمل وحزب الله.. وماذا قالت عن تغريدات إليسا وكارول سماحة السياسيّة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-03

"خلص أنا تعبت"... غنى غندور تفتح قلبها في "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
2024-03-30

رحلة انتقام الهرايسي مستمرّة في العربجي... طارق مرعشلي ضيف "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
2024-03-28

محمد عطية خسر عمله بسبب دعمه لغزة... ويكشف التفاصيل في "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
2024-03-21

أسرار تبوح بها للمرّة الأولى... راغدة شلهوب ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:41

لطيفة التونسية تستذكر والدتها الراحلة: الدنيا أصبحت تافهة

LBCI
فنّ
04:28

غنى غندور: أستفزّ الجيوش الالكترونية للقوات وأمل وحزب الله.. وماذا قالت عن تغريدات إليسا وكارول سماحة السياسيّة؟

LBCI
فنّ
04:25

هل استغلّ شيرين عبد الوهاب؟.. حسام حبيب يردّ للمرّة الأولى

LBCI
فنّ
03:42

الكلمات الأخيرة لوالدة سيرين عبد النور قبل وفاتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-04-03

تعميم من ميقاتي إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار دولية
05:37

برلين ترى أن إسرائيل "لم يعد لديها عذر" لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
05:00

تزامنا مع إحياء "يوم القدس"... آلاف الإيرانيين يشاركون في تشييع أفراد الحرس الثوري

LBCI
أخبار دولية
01:19

روسيا: إطلاق النار في قاعة الحفلات الموسيقية ربما يرتبط بالعملية في أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو

LBCI
أخبار لبنان
13:39

محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
07:47

قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات

LBCI
أخبار لبنان
07:58

الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية

LBCI
اقتصاد
08:19

بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

LBCI
فنّ
09:58

أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!

LBCI
منوعات
07:36

اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
حال الطقس
01:14

درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More