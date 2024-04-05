غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك "شحادة"؟

غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك "شحادة"؟

اعتبرت المؤثّرة غنى غندور أن العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يقدّمون المحتوى السخيف، وذلك في تصريحاتها ضمن برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوكLBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

وتحدّثت غنى غندور عن الهجوم الّذي تعرّضت له من قبل إحدى السيدات على انستغرام، فقالت "مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيّدة لبنانية وكنت من بينهن، وادّعت أنّها تعرفني واختلقت معلومات مغلوطة عني".

وتابعت غنى غندور "اتخذت قراراً بالإدعاء عليها وبالفعل تمّ توقيفها لتكون عبرةً لغيرها، بخاصةٍ أنّي مؤثّرة ولدي رسالة يجب إيصالها وهي تمكين المرأة".

ولكن ما رأي غنى غندور بالتحديات الّتي يقوم بها البعض عبر تطبيق تيكتوك؟ وهل أحكام تيكتوك "شحادة" كما يقول البعض؟ تابعوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" كاملةً في هذا الفيديو.