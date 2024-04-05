لطيفة التونسية تستذكر والدتها الراحلة: الدنيا أصبحت تافهة

لطيفة التونسية تستذكر والدتها الراحلة: الدنيا أصبحت تافهة

استذكرت الفنانة التونسيّة لطيفة والدتها الراحلة في منشورٍ جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق منصّة X.

ودوّنت لطيفة التونسيّة بكلمات مؤثّرة "الحمد لله على نعمة الايمان بالله وبيوم الآخرة، اكثر احساس مقويني ومصبرني برغم الدموع والحزن على فقدان اغلى ام واغلى من احبني في هذه الدنيا. صلواتي ودعواتي وقراءتي للقرآن الكريم كله لروحك يا ميمتي يا روحي. الدنيا أصبحت تافهة ولا تسوى من غيرك يا رب تصبرني وتقويني بقدر حبي ليها".