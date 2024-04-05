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وزير الإعلام يمنح ابو سليم درع تلفزيون لبنان تكريمًا لما قدمه للاعلام الرسمي من جهود فنية!

فنّ
2024-04-05 | 06:48
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وزير الإعلام يمنح ابو سليم درع تلفزيون لبنان تكريمًا لما قدمه للاعلام الرسمي من جهود فنية!
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وزير الإعلام يمنح ابو سليم درع تلفزيون لبنان تكريمًا لما قدمه للاعلام الرسمي من جهود فنية!

وزير الإعلام يمنح ابو سليم درع تلفزيون لبنان تكريمًا لما قدمه للاعلام الرسمي من جهود فنية!

زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس "زياد المكاري" منزل الفنان اللبناني القدير "صلاح تيزاني" في بيروت، مانحًا إياه درع تلفزيون لبنان الذي كُتب عليه " لست الرئيس الفخري لنقابة الممثلين بل عميد الفنانين وعمادهم"، تقديراً لما قدمه للاعلام الرسمي في لبنان من برامج ومسلسلات وأفلام .

كذلك، قدّرت زوجة أبو سليم واسرته زيارة وزير الاعلام لمنزلهم لمرات عدة خصوصا عندما كان في المستشفى، معتبرين ان "الزيارة لفتة وفاء مميزة له بعد تماثله للشفاء" .

وفي هذا السياق، شارك في التكريم نقيب الممثلين "نعمة بدوي"، الممثل "فؤاد الحسن" المعروف بشخصية "الزغلول"، نائب المدير العام لتلفزيون لبنان "وفاء حيدر" والاعلامي "روبير فرنجية" الذي صور معه في منزله عقب التكريم حلقة من برنامج "ألبوم الاصالة" الذي يُعرض على شاشة تلفزيون لبنان.

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