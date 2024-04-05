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الشائعات تلاحق هايلي بيبر مجدداً...هل انفصلت عن جاستن بيبر؟ (صورة)
فنّ
2024-04-05 | 07:05
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الشائعات تلاحق هايلي بيبر مجدداً...هل انفصلت عن جاستن بيبر؟ (صورة)
نفت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة هايلي بيبر شائعات طلاقها من النجم الأميركي جاستن بيبر، بعدما نشرت صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها وهي تبرز خاتم زواجها الّذي تبلغ قيمته 500 ألف دولار.
ونشرت هايلي أيضاً، وفق ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية، صورة لجاستن وهو نائم في السرير إلى جانب كلبهما "تيريز".
وفي سياق متصل، قال مصدر واسع الإطلاع إن الثنائي في حالة جيّدة حقاً، مؤكداً أنّ "ليس هناك طلاق على الإطلاق".
والجدير ذكره أن الزوجين احتفلا بعيد الفصح معاً يوم الأحد الفائت مع بيض شوكولاتة كبير الحجم، يحمل كلّ من أسمائهما.
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صورة
إنستغرام.
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