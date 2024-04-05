شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع ممثل بريطاني شهير... من هو؟ (صور)

تواعد المغنية العالمية الشهيرة "شاكيرا" نجم مسلسل Emily In Paris الممثل البريطاني لوسيان لافيسكونت وذلك بعدما وقعت في حبه أثناء قيامه بدور البطولة في الفيديو الموسيقي لأغنية "بونتيريا".

وكشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن العلاقة الرومانسية بينهما أثارت القلق بين أصدقاء "شاكيرا"، الّذين يخشون أن لافيسكونت يقوم بمواعدتها فقط من أجل الشهرة.

وأكد مصدر واسع الإطلاع أن "شاكيرا" ولوسيان يعيشان قصة حب فعلاً لكنها ما زالت في مراحلها الأولى، الأمر الّذي أراح أصدقائها الّذين يخشون أن "يحطم قلبها".

وقال المصدر نفسه إن المغنية المذكورة تسعى جاهدة إلى الوقوع في الحب، لكن أصدقائها يشعرون بالقلق تجاه لوسيان لأنه تسلل إلى سلم المشاهير أثناء مواعدة نساء أقل شهرة من "شاكيرا".

كما زعم أصدقاء "شاكيرا" من جهة أخرى، أنها لم تتجاوز بعد موضوع انفصالها عن زوجها السابق جيرار بيكي، لافتين إلى أن علاقتها مع لوسيان قد تكون سطحية.