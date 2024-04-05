المعركة القضائية بين أنجيلينا جولي وبراد بيت مستمرة... ما علاقة "رحلة باريس المشؤومة"؟

وصلت المعركة القضائية بين النجمة الأميركية أنجيلينا جولي وزوجها السابق النجم الأميركي براد بيت حول مصنع النبيذ الفرنسي الّذي كانا يملكانه معًا إلى ذروتها، ما أدى إلى إشعال صراعات قديمة مجدداً.

وكشف موقع وكالة " سي أن أن " الأميركية أن جولي قدمت وثائق قانونية جديدة زعمت فيها وجود اعتداء جسدي عليها من قبل بيت، قبل فترة طويلة من قيامهما برحلتهما المشؤومة بالطائرة إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال العام 2016.

وقدمت جولي يوم الخميس الفائت طلبًا إلى المحكمة العليا في ولاية لوس أنجلوس الأميركيّة، ادّعت فيه أنها حاولت بيع حصتها في مصنع النبيذ "ميرافال" لبيت مضيفةً أن المفاوضات انهارت في النهاية بعدما وضع بيت شروطا تعجيزية.

ولم تذكر جولي أي تفاصيل إضافية حول اساءات بيت السابقة، مؤكدةً أنها ستثبت هذا الأمر في المحكمة عبر عرض صور فوتوغرافية ورسائل البريد الإلكتروني.

وادعت أيضاً أنها وافقت على توقيع اتفاقية عدم افشاء، اقتصرت على عدم الاستهانة بأعمال النبيذ الخاصة بشركة "ميرافال" كجزء من صفقتها الأولية لبيع حصتها لبيت، والتي كانت على وشك الانتهاء منها في ذلك الوقت.

وتأتي هذه الدعوى الجديدة بعد الدعوى التي رفعها بيت ضد جولي في العام 2022 والتي ادعى فيها أنهما اتفقا على عدم بيع حصتهما في مصنع النبيذ من دون موافقة أحدهما أولاً.