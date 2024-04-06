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ابن ديما بياعة وتيم حسن في موقفٍ محرج على تيكتوك... كم رصيده في البنك؟

ابن ديما بياعة وتيم حسن في موقفٍ محرج على تيكتوك... كم رصيده في البنك؟

أطلّ فهد حسن، ابن الممثل السوري تيم حسن، برفقة والدته الممثلة ديمة بياعة في بثٍ مباشر على تطبيق تيكتوك. وقد انهالت عليه الأسئلة المحرجة ومن بينها "كم هو رصيدك في البنك؟"، وحاول فهد تيم حسن التهرّب من الإجابة بالقول "600 درهم"، لكن والدته عقّبت بالقول "يملك الكثير من المال".