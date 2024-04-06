بعد غياب 14 عاماً... عودة مصطفى شعبان الى السينما

بعد غياب 14 عاماً... عودة مصطفى شعبان الى السينما

أعلن الفنان المصري مصطفى شعبان عن مفاجأة سارّة لجميع محبّيه، وهي عودته الى السينما بعد غياب 14 عاماً.

وصرّح الفنان مصطفى شعبان قائلاً "في فيلم سينما قريب إن شاء الله، وهنعلن عنه مع بدء التصوير بإذن الله".