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العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
فنّ
2024-04-07 | 10:32
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العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
عُثر على جثة الممثل الأميركي "كول برينغز بلينتي" Cole Brings Plenty داخل سيارته وذلك بعدما تم تحديده كمشتبه به في قضية عنف منزلي، وفق ما جاء في موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية.
وعثر رجال الشرطة في مركز مقاطعة "كانساس" الأميركية على جثة الممثل المذكور يوم الجمعة الفائت أثناء فحص سيارة شاغرة ومركونة إلى جانب الطريق.
كما أبلغت عائلته في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اختفائه بعد تغيّبه عن موعد مع مدير أعماله.
ولفت مركز الشرطة في بيان أيضاً إلى تقديم رجاله المساعدة اللازمة لأسرة الممثل الراحل، مشيراً إلى أنه تم تحديد كول كمشتبه به في قضية عنف منزلي.
وتابع البيان: "استجاب الضباط في المركز لتقارير عن صراخ أنثى طلباً للمساعدة، لكنّ المشتبه به هرب قبل وصول الضباط".
وأضاف: "أظهرت كاميرات المرور في المنطقة أن بلينتي خرج من منزل الضحية وغادر المدينة مباشرة بعد وقوع الحادث، متجهًا جنوبًا على الطريق السريع رقم 59".
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جثة
الممثل الأميركي
كول برينغز بلينتي
قضية عنف منزلي.
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