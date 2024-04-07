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"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
فنّ
2024-04-07 | 14:35
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"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
كشف الممثل اللبناني باسم مغنية عن إصابة النجم السينمائي الكبير فؤاد شرف الدين بورمٍ في رأسه، مشيراً إلى أنه يحتاج لعملية استئصال سريعة.
ونشر مغنية عبر حسابه على موقع "فيسبوك" تصريحات للممثلة جمانة شرف الدين ابنة فؤاد شرف الدين، تؤكد فيها أن عملية والدها لا تحتمل التأجيل أو المماطلة، وكل يوم من التأخير يُعرّض حياته للخطر.
ومن جهتها، أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بيانًا أشارت فيه إلى أن شرف الدين تعرّض لنكسة صحية استدعت إدخاله إلى المستشفى بعدما أظهرت فحوصاته الطبية حاجته لإجراء عملية جراحية عاجلة.
كما لفتت النقابة في البيان إلى أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالته الصحية وتفاصيل العملية الدقيقة".
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فنّ
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باسم مغنية
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