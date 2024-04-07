في قضية اعتداء جنسي... ممثل عالمي يُعلن مسامحته لمخرج كبير: "ليس لدي سوى الحب والتسامح له"

أعلن النجم الأميركي دريك بيل في منشور له عبر منصة X (تويتر سابقاً)، عن مسامحته للمخرج والممثل الأميركي رايدر سترونغ بعد دعمه الممثل الأميركي السابق براين بيك الّذي اعتدى على بيل جنسياً في وقت سابق، وذلك وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركية.

وكتب بيل: "لقد أجريت للتو محادثة رائعة مع رايدر سترونغ، فنحن جميعًا نتعافى معًا وليس لدي سوى مشاعر الحب والتسامح له".

ومن جهتها، قالت شركة "وورنر بروس ديسكوفري" Warner Bros Discovery في بيان لها إن "بيك أُدين في العام 2004 بالاعتداء الجنسي على بيل خلال تصوير فيلم Quiet On set".

والجدير ذكره أن بيل هاجم سترونغ على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعدما كتب رسالة دعم لبيك بالإضافة أيضاً إلى قوله حينها في حديث تلفزيوني إن "براين بيك هو الذي جعلنا ننقلب ضد الضحية".