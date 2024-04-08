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نجحت بالهروب من الخاطفين... الصورة الأولى لـ "باربي العراق" داليا نعيم بوجهٍ مشوّه

فنّ
2024-04-08 | 06:28
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نجحت بالهروب من الخاطفين... الصورة الأولى لـ &quot;باربي العراق&quot; داليا نعيم بوجهٍ مشوّه
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نجحت بالهروب من الخاطفين... الصورة الأولى لـ "باربي العراق" داليا نعيم بوجهٍ مشوّه

نجحت بالهروب من الخاطفين... الصورة الأولى لـ "باربي العراق" داليا نعيم بوجهٍ مشوّه

بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اختطافها، وصلت "باربي العراق" داليا نعيم الى مستشفى اليرموك.
 
وكشفت داليا نعيم أنها تعرّضت للخطف من قبل 3 ملثمين، ونجحت بالهروب بعدما قفزت من صندوق السيارة.
 
في سياقٍ متصل، تداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي الصورة الأولى لداليا نعيم بعد نجاتها وبدت بوجهٍ مشوّه.
 

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فنّ

العراق

داليا نعيم

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