استدعاء أبطال "كسر عضم السراديب" للتحقيق؟.. إليكم التفاصيل!

استدعاء أبطال "كسر عضم السراديب" للتحقيق؟.. إليكم التفاصيل!

تحت عنوان "مخابرات النظام تستدعي أبطالاً وممثلين في كسر عضم 2"، نشر "تلفزيون سوريا" خبراً مفاده أن "مصدرا في نقابة الفنانين في دمشق قد قال لتلفزيون سوريا إنّه تمّ استدعاء عددا من الأسماء الّتي شاركت في مسلسل "كسر عضم السراديب" لاسيما الممثلين الّذين يعيشون في دمشق كالممثل كرم الشعراني، فيما أدرجت أسماء كلّ من المنتج اياد نجار والمخرج كنان اسكندراني على لوائح المراجعة من أجل التحقيق معهم، فيما تمّ التواصل هاتفياً مع عدد آخر من الفنانين المقيمين في الخارج وتحديداً في دبي".

وتابع الخبر الّذي نشره تلفزيون سوريا: "أضاف المصدر أن عمل كسر عضم السراديب لم يحصل على رخصة تصوير أو موافقات من أجل النص وبالتالي لم تستطع الشركة أن تصوّره في سوريا. وكان من المفترض ان يصوّر العمل في الموسم الماضي الا ان انسحاب المخرجة رشا شربتجي وعدم القدرة على الحصول على موافقات التصوير داخل سوريا دفع الشركة الى تصويره في الامارات العربية المتحدة وتم تصوير بعض المشاهد الأخرى في لبنان".