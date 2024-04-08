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"هذا العمل لا ينبغي أن يُختتم"... هذا ما كشفه ممثل سابق في "غرايز أناتومي"!
فنّ
2024-04-08 | 11:49
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"هذا العمل لا ينبغي أن يُختتم"... هذا ما كشفه ممثل سابق في "غرايز أناتومي"!
"هذا العمل لا ينبغي أن يُختتم"... هذا ما كشفه ممثل سابق في "غرايز أناتومي"!
اعتبر الممثل "جاكومو جانيوتي" أنّ مسلسل "غرايز أناتومي" الذي أُعلن حديثاً عن موسم واحد وعشرين له، وهو رقم قياسي في عدد المواسم لمسلسل طبّي، أنّ هذا العمل لا ينبغي أن يُختتم لأنّه "ناجح جداً".
وفي حديث لوكالة "فرانس برس" خلال حضوره مهرجان "كان سيري" في مدينة كان جنوب شرق فرنسا، قال جانيوتي الذي سبق أن أدّى أحد الأدوار في المسلسل "ينبغي استكمال غرايز أناتومي، إنه ناجح جداً".
وكان جانيوتي قد أدّى دور الطبيب "أندرو ديلوكا" لستة مواسم من 2015 إلى 2021.
وقال الممثل الإيطالي الكندي "إنّ نجاح المسلسل يعود إلى تميّزه بنمط معيّن. نعم، نحب الشخصيات والمستشفى لكنّهما في الواقع مجرد وسيلة لسرد قصص عمّا يدور في المجتمع".
وتابع جانيوتي أنّ هذا العمل "تناول مسائل كثيرة كالمثلية الجنسية وتنوّع الاديان ومواضيع قانونية وأخرى مرتبطة بحقوق المرأة"، مضيفاً "نستخدم المسلسل للتطرق إلى هذه المواضيع".
ويعمل جانيوتي على مسلسله الجديد الكوميدي البوليسي "وايلد كاردز" الذي عُرض الأحد في كان.
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