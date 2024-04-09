إدانة مخرج كرواتي شهير بارتكابه اعتداءات جنسية... إليكم ما حصل!

إدانة مخرج كرواتي شهير بارتكابه اعتداءات جنسية... إليكم ما حصل!

أقرّ "داليبور ماتانيتش"، وهو من أشهر مخرجي كرواتيا، في منشور طويل على فيسبوك بأنه اعتدى جنسيا على نساء عديدات، عقب نشر مقالات عدة اتهمته بهذه الممارسات، ما أثار ردود فعل شاجبة.



وكتب ماتانيتش، البالغ 49 عاماً على فيسبوك، "كل هذا حدث في أوقات كنتُ فيها تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وظيفتنا مُرهقة للغاية، لكن هذا بالتأكيد لا يبرر سلوكي"، مشيراً إلى أنه قرّر الدخول إلى مركز لمعالجة إدمان الكحول.



وأعلن وزير الداخلية الكرواتي "دافور بوزينوفيتش" التوجه لفتح تحقيق في القضية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ولطالما استخدم المخرج، الحائز على جائزة في مهرجان كان عام 2015 عن فيلمه "ذي هاي صن"، أفلامه لانتقاد الثقافة الذكورية والعنف ضد المرأة.



وعلقت الناشطة النسوية "سانيا سارنافكا" بالقول "إنها صدمة رهيبة، لأنه كان يقدّم نفسه كحليف" لقضايا المرأة.



وشكّلت قضايا العنف والاعتداء الجنسي لفترة طويلة موضوعات محظورة في منطقة البلقان، حيث تظل القيم الذكورية راسخة في أجزاء من المنطقة.

