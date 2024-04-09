مايا دياب بعد خطف وقتل باسكال سليمان: "فلّوا يا مجرمين.. هل منع التجوّل يكفي؟"

مايا دياب بعد خطف وقتل باسكال سليمان: "فلّوا يا مجرمين.. هل منع التجوّل يكفي؟"

علّقت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب على عملية خطف منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان وقتله في الساعات الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصّة X.

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة مايا دياب "إذا بس بدنا نعدّد كمية الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين يومياً، من سرقة وقتل واغتصاب وسلب وترعيب، بدنا عدّاد. الى متى رح نضل ساكتين على اغتصابنا بشتى الطرق يومياً؟".

وتابعت مايا دياب "فلّوا يا مجرمين... اليوم المغدور باسكال سليمان حرقلي قلبي وقلوبنا كلنا. الله يرحمك ويصبر عيلتك المفجوعة".

وتساءلت مايا دياب "كيف رح نواجه؟ وشو يعني نمنع تجوّلن غداً؟ هل هذا يكفي؟ بدنا قرار وقرار كبير مش عم بعرف شو عم بكتب ولا عم بعرف شو قول خلص الحكي".