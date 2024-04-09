مايا دياب بعد خطف وقتل باسكال سليمان: "فلّوا يا مجرمين.. هل منع التجوّل يكفي؟"

اذا بس بدنا نعدّد كمية الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين يومياً،من سرقة وقتل واغتصاب وسلب وترعيب،بدنا عدّاد، الى متى رح نضل ساكتين على اغتصابنا بشتى الطرق يومياً..فلّوا يا مجرمين..اليوم المغدور #باسكال_سليمان حرقلي قلبي وقلوبنا كلنا..الله يرحمك ويصبر عيلتك المفجوعة..كيف ررح…
— Maya Diab (@mayadiab) April 8, 2024
اذا بس بدنا نعدّد كمية الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين يومياً،من سرقة وقتل واغتصاب وسلب وترعيب،بدنا عدّاد، الى متى رح نضل ساكتين على اغتصابنا بشتى الطرق يومياً..فلّوا يا مجرمين..اليوم المغدور #باسكال_سليمان حرقلي قلبي وقلوبنا كلنا..الله يرحمك ويصبر عيلتك المفجوعة..كيف ررح…