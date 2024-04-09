إليسا تكتب بحرقة عن "عذاب اللبناني": كملت بقتل باسكال سليمان

إليسا تكتب بحرقة عن "عذاب اللبناني": كملت بقتل باسكال سليمان

تحدّثت النجمة اللبنانيّة إليسا بحرقة عن "عذاب اللبناني" في أحدث منشورٍ لها عبر منصّة X.

ودوّنت إليسا "ما بعرف قدي اللبناني بعد عندو قدرة يتحمّل كلّ هالعذاب، والله كتير هالقد! كل يوم جرائم قتل مسنين وشباب وسرقة، واليوم كملت بقتل باسكال سليمان".

وأضافت إليسا قائلةً "الله يصبّر عيلتو وأهلو ويصبّرنا ع الظلم اللي عم يتعرّضلو شعبنا وشبابنا على أرضنا! الله يرحمك يا باسكال سليمان".