إليسا تكتب بحرقة عن "عذاب اللبناني": كملت بقتل باسكال سليمان

ما بعرف قدي اللبناني بعد عندو قدرة يتحمل كل هل العذاب،والله كتير هل القد!!
كل يوم جرايم قتل مسنين وشباب وسرقة واليوم كملت بقتل #باسكال_سليمان
الله يصبر عيلتو واهلو ويصبرنا عا الظلم اللي عم يتعرضلو شعبنا
وشبابنا عا أرضنا!! الله يرحمك يا #باسكال_سليمان
— Elissa (@elissakh) April 8, 2024
ما بعرف قدي اللبناني بعد عندو قدرة يتحمل كل هل العذاب،والله كتير هل القد!!
كل يوم جرايم قتل مسنين وشباب وسرقة واليوم كملت بقتل #باسكال_سليمان
الله يصبر عيلتو واهلو ويصبرنا عا الظلم اللي عم يتعرضلو شعبنا
وشبابنا عا أرضنا!! الله يرحمك يا #باسكال_سليمان