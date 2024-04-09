أمل عرفة عن "عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه": ما يحدث ليس عفوياً

أمل عرفة عن "عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه": ما يحدث ليس عفوياً

تفاعل روّاد الإنترنت في الساعات الماضية مع أحدث منشورٍ للممثلة السوريّة أمل عرفة عبر منصّة X، وتحدّثت فيه عن "عصر التفاهة" حسب تعبيرها.

وجاء في منشور أمل عرفة التالي "في عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه، علينا جميعاً أن نتحلى بالتفاهة بدلاً من العمق، علينا جميعاً أن نُطبَعَ بالسطحية بدلاً من العمق، علينا جميعاً أن نستهدف نجاحاتٍ مفرقعة عوضاً عن رسائل تعودنا أن نحملها على أكتافنا ونتوج بها مشاريعنا".

وتابعت عرفة قائلةً "ما يحدث ليس عفوياً، علينا أن نعي ذلك! لا يهم أن تبقى التفاهة هي المسيطرة (وأعتقد أنها ستدوم ولمليون سبب). الذي يهم فعلاً ألا يعجز العقل والابداع والجمال عن إيجاد ضوء ما".