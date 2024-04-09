أمل عرفة عن "عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه": ما يحدث ليس عفوياً

في عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه
علينا جميعاً أن نتحلى بالتفاهة بدلاً من العمق
علينا جميعاً أن نُطبَعَ بالسطحية بدلاً من العمق
علينا جميعاً أن نستهدف نجاحاتٍ مفرقعة عوضاً عن رسائل تعودنا أن نحملها على أكتافنا ونتوج بها مشاريعنا !!
ما يحدث ليس عفوياً … علينا أن نعي ذلك!
لايهم…
— Amal Arafa (@AmalArafaa) April 8, 2024
في عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه
علينا جميعاً أن نتحلى بالتفاهة بدلاً من العمق
علينا جميعاً أن نُطبَعَ بالسطحية بدلاً من العمق
علينا جميعاً أن نستهدف نجاحاتٍ مفرقعة عوضاً عن رسائل تعودنا أن نحملها على أكتافنا ونتوج بها مشاريعنا !!
ما يحدث ليس عفوياً … علينا أن نعي ذلك!
لايهم…