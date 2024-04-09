أيمن زيدان بعد وفاة ابنه وشقيقه: لا قيمة للشهرة والثروة والنجومية

أيمن زيدان بعد وفاة ابنه وشقيقه: لا قيمة للشهرة والثروة والنجومية

حلّ الممثل السوري أيمن زيدان ضيفاً على برنامج "Big Time بودكاست"، وتحدّث عن وفاة ابنه الأصغر نوار وشقيقه الأصغر شادي زيدان، قائلاً "فقدان موجع وصعب، فقانون الحياة عادةً يقول إنّ الأبناء يشيعون آباءهم، لكن المعادلة جاءت معي عكسية تماماً".

وصرّح أيمن زيدان "بسبب الفقدان، أدركت أن لا قيمة لشيء في هذه الحياة. وتسأل نفسك: لماذا تتمسك بتفاصيل الحياة؟ ماذا تعني الشهرة والثروة والنجومية؟ فجأة كل هذا الهوس والهاجس الذي يسكنك قبل أن تفقد أحد، تكتشف ألا معنى منه، وأن الأهم من كل ذلك، أن تبقى مع كل من تحبهم".