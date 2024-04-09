الحكم على ممثل أميركي شهير بمتابعة برنامج لمعالجة العنف الأسري... ما السبب؟

حُكم على الممثل الأميركي جوناثان ميجورز بالمراقبة الدائمة ومتابعة برنامج لمعالجة العنف الأسري بعد إدانته بالاعتداء الجسدي على حبيبته السابقة والراقصة البريطانية غريس جباري، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.

وتجنّب ميجورز الّذي توقفت شركة "مارفل" Marvel للأفلام عن التعامل معه بعد التهم الموجهة إليه، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بعد إدانته بالاعتداء من الدرجة الثالثة والتحرش من الدرجة الثانية العام الماضي.

وحكم القاضي في المحكمة العليا في ولاية "مانهاتن" الأميركية مايكل جافي على ميجورز بالإفراج المشروط بعد إشارته إلى أن كلا الجانبين في القضية اتفقا على أن التهم لا تستدعي السجن.

كما وقرر القاضي نفسه أنه يجب على الممثل المذكور الّذي نفى التهم الموجهة إليه، متابعة برنامج لمعالجة العنف الأسري وتلقي العلاج النفسي.

وكان الثنائي ميجورز وجباري في السيارة عندما شاهدت رسالة نصية من امرأة أخرى على هاتفه تقول: "أتمنى لو كنت أقبلك الآن".

وقال ممثلو الادعاء إنها عندما أخذت الهاتف، أمسكها ميجورز ولف ذراعها خلف ظهرها وضربها على رأسها لاستعادته، مما أدى إلى إصابتها بكسر في إصبعها بالإضافة إلى كدمات وجروح خلف أذنها.