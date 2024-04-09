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مهرجان كان يشهد باكورة عروض الجزء الأول من رباعية كيفن كوستنر عن غزو الغرب الأميركي

فنّ
2024-04-09 | 16:21
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مهرجان كان يشهد باكورة عروض الجزء الأول من رباعية كيفن كوستنر عن غزو الغرب الأميركي
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مهرجان كان يشهد باكورة عروض الجزء الأول من رباعية كيفن كوستنر عن غزو الغرب الأميركي

تشهد الدورة السابعة والسبعون لمهرجان كان السينمائي في ايار المقبل خارج مسابقتها، باكورة العروض العالمية للجزء الأول من سلسلة "هورايزن، آن أميركان ساغا" Horizon, An American Saga الرباعية عن غزو الغرب الأميركي من بطولة النجم كيفن كوستنر وإخراجه، على ما أعلن المنظمون الاثنين.

ونقل بيان في هذا الشأن عن الممثل والمخرج قوله إن مشروع هذه الرباعية "بدأ قبل 35 عاماً". وأضاف "لا يمكن أن أحلم بمكان أفضل من مهرجان كان السينمائي لأكشف للعالم ما أفضت إليه هذه المغامرة الجميلة".

وإذ ذكّر كوستنر بأنه لم يأت إلى جادة الكروازيت "منذ 20 عاماً"، أوضح أنه كان ينتظر "اللحظة المناسبة"، مؤكداً أنه "فخور بأن هذه اللحظة قد حانت".

ووصف منظمو المهرجان سلسلة "هورايزن، آن أميركان ساغا" بأنها "مشروع طموح عما استلزمه بناء الولايات المتحدة الأميركية وتوسُعُها من حروب وعنف".

وتتألف السلسلة التي يتولى بطولتها كوستنر بنفسه، مع سيينا ميلر وسام ورثينغتون وجينا مالون، من أربعة أجزاء تُطرح تباعاً خلال بضعة أشهر.

وسبق للنجم البالغ 69 عاماً أن خاص تجربة أفلام الوسترن من خلال فيلم "دانسز ويذ وولفز" Dances with Wolves عام 1990 حيث جسّد دور جندي خلال الحرب الأهلية الأميركية. وحصل الفيلم على سبع جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل فيلم.

ومن المقرر الإعلان الخميس عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان وعن برنامجه الرسمي. وتتولى مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ رئاسة المهرجان الذي يقام في كان من 14 ايار المقبل إلى 25 منه.
 
وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

الدورة السابعة والسبعون

مهرجان كان السينمائي

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