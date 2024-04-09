الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مهرجان كان يشهد باكورة عروض الجزء الأول من رباعية كيفن كوستنر عن غزو الغرب الأميركي
فنّ
2024-04-09 | 16:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مهرجان كان يشهد باكورة عروض الجزء الأول من رباعية كيفن كوستنر عن غزو الغرب الأميركي
تشهد الدورة السابعة والسبعون لمهرجان كان السينمائي في ايار المقبل خارج مسابقتها، باكورة العروض العالمية للجزء الأول من سلسلة "هورايزن، آن أميركان ساغا" Horizon, An American Saga الرباعية عن غزو الغرب الأميركي من بطولة النجم كيفن كوستنر وإخراجه، على ما أعلن المنظمون الاثنين.
ونقل بيان في هذا الشأن عن الممثل والمخرج قوله إن مشروع هذه الرباعية "بدأ قبل 35 عاماً". وأضاف "لا يمكن أن أحلم بمكان أفضل من مهرجان كان السينمائي لأكشف للعالم ما أفضت إليه هذه المغامرة الجميلة".
وإذ ذكّر كوستنر بأنه لم يأت إلى جادة الكروازيت "منذ 20 عاماً"، أوضح أنه كان ينتظر "اللحظة المناسبة"، مؤكداً أنه "فخور بأن هذه اللحظة قد حانت".
ووصف منظمو المهرجان سلسلة "هورايزن، آن أميركان ساغا" بأنها "مشروع طموح عما استلزمه بناء الولايات المتحدة الأميركية وتوسُعُها من حروب وعنف".
وتتألف السلسلة التي يتولى بطولتها كوستنر بنفسه، مع سيينا ميلر وسام ورثينغتون وجينا مالون، من أربعة أجزاء تُطرح تباعاً خلال بضعة أشهر.
وسبق للنجم البالغ 69 عاماً أن خاص تجربة أفلام الوسترن من خلال فيلم "دانسز ويذ وولفز" Dances with Wolves عام 1990 حيث جسّد دور جندي خلال الحرب الأهلية الأميركية. وحصل الفيلم على سبع جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل فيلم.
ومن المقرر الإعلان الخميس عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان وعن برنامجه الرسمي. وتتولى مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ رئاسة المهرجان الذي يقام في كان من 14 ايار المقبل إلى 25 منه.
وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
فنّ
الدورة السابعة والسبعون
مهرجان كان السينمائي
باكورة العروض العالمية
الجزء الأول
سلسلة هورايزن
آن أميركان ساغا
غزو الغرب الأميركي
بطولة
النجم
كيفن كوستنر
إخراج.
التالي
مايا دياب بعد خطف وقتل باسكال سليمان: "فلّوا يا مجرمين.. هل منع التجوّل يكفي؟"
إدانة مخرج كرواتي شهير بارتكابه اعتداءات جنسية... إليكم ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-06
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
فنّ
2024-04-06
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
0
رياضة
2024-04-04
السعودية تستضيف النسخ الثلاث المقبلة من بطولة "دبليو تي ايه" الختامية
رياضة
2024-04-04
السعودية تستضيف النسخ الثلاث المقبلة من بطولة "دبليو تي ايه" الختامية
0
رياضة
2024-04-04
الاتحاد الخاص بلاعبات التنس: البطولة الختامية لموسم السيدات ستقام في الرياض
رياضة
2024-04-04
الاتحاد الخاص بلاعبات التنس: البطولة الختامية لموسم السيدات ستقام في الرياض
0
أخبار لبنان
2024-04-04
طلاب جامعة القديس يوسف في بيروت يتألقون في بطولة Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
أخبار لبنان
2024-04-04
طلاب جامعة القديس يوسف في بيروت يتألقون في بطولة Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
15:32
بعد مرور أكثر من عام... معلومات تكشف: أليك بالدوين "كذب بشكل صارخ" في قضية إطلاق النار خلال تصوير "راست"
فنّ
15:32
بعد مرور أكثر من عام... معلومات تكشف: أليك بالدوين "كذب بشكل صارخ" في قضية إطلاق النار خلال تصوير "راست"
0
فنّ
14:16
مارغو روبي تتخلى عن شعر "باربي" الأشقر... ما اللون الجديد الّذي اعتمدته؟ (صورة)
فنّ
14:16
مارغو روبي تتخلى عن شعر "باربي" الأشقر... ما اللون الجديد الّذي اعتمدته؟ (صورة)
0
فنّ
14:03
الحكم على ممثل أميركي شهير بمتابعة برنامج لمعالجة العنف الأسري... ما السبب؟
فنّ
14:03
الحكم على ممثل أميركي شهير بمتابعة برنامج لمعالجة العنف الأسري... ما السبب؟
0
فنّ
13:32
ألبوم فنانة عالمية شهيرة الجديد يُثير حماسة الجمهور.. ماذا عن موعد صدوره؟ (فيديو)
فنّ
13:32
ألبوم فنانة عالمية شهيرة الجديد يُثير حماسة الجمهور.. ماذا عن موعد صدوره؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:40
بعد الكشف على جثمان باسكال سليمان في المستشفى العسكري ستنقله سيارة الصليب الأحمر إلى مستشفى المعونات في جبيل ليتم تسليمه إلى العائلة فيما بعد
آخر الأخبار
11:40
بعد الكشف على جثمان باسكال سليمان في المستشفى العسكري ستنقله سيارة الصليب الأحمر إلى مستشفى المعونات في جبيل ليتم تسليمه إلى العائلة فيما بعد
0
منوعات
2024-01-01
"أفضل الأبراج لعام 2024"...هذه هي توقعات ماغي فرح لبرج الجدي! (فيديو)
منوعات
2024-01-01
"أفضل الأبراج لعام 2024"...هذه هي توقعات ماغي فرح لبرج الجدي! (فيديو)
0
منوعات
2023-07-16
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
منوعات
2023-07-16
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
0
صحة وتغذية
16:02
منظمة الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يحصد أكثر من 3 آلاف شخص يومياً!
صحة وتغذية
16:02
منظمة الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يحصد أكثر من 3 آلاف شخص يومياً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الأبطال... أم المعارك الليلة في نهائي مبكر سيجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي
0
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
أخبار دولية
13:44
أسعار الذهب في مستويات تاريخية
0
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
أخبار دولية
13:40
فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
0
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
أخبار دولية
13:34
إسرائيل تخفض سقف التوقعات بشأن صفقة الأسرى... والمعارضة: لإعلان الفشل في الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
0
أخبار دولية
13:28
إيران لن تضرب إسرائيل... إلا اذا؟
أخبار دولية
13:28
إيران لن تضرب إسرائيل... إلا اذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
0
أخبار لبنان
13:22
في اليوم الاول من التعازي... الكنيسة غصت بمحبي باسكال سليمان
أخبار لبنان
13:22
في اليوم الاول من التعازي... الكنيسة غصت بمحبي باسكال سليمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:12
"القوات اللبنانية": اليكم الاسباب الـ3 لاغتيال باسكال سليمان...
أخبار لبنان
07:12
"القوات اللبنانية": اليكم الاسباب الـ3 لاغتيال باسكال سليمان...
2
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
3
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
أخبار لبنان
14:09
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
4
خبر عاجل
06:40
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف
خبر عاجل
06:40
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف
5
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
خبر عاجل
11:33
وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت
6
أخبار لبنان
07:42
تحديد موعد دفن باسكال سليمان
أخبار لبنان
07:42
تحديد موعد دفن باسكال سليمان
7
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
آخر الأخبار
09:38
صورة سيارة باسكال سليمان التي تسلمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما دخل فيها الخاطفون الى الاراضي السورية
8
آخر الأخبار
04:54
وصول سيارة الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة الهلال الأحمر السوري والجيش اللبناني الى حمص متوجهةً الى مستشفى باسل الأسد الحكومي لإستلام جثمان باسكال سليمان
آخر الأخبار
04:54
وصول سيارة الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة الهلال الأحمر السوري والجيش اللبناني الى حمص متوجهةً الى مستشفى باسل الأسد الحكومي لإستلام جثمان باسكال سليمان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More