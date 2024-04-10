"منذ وفاته كانت دائما تقول أريد أن أرحل"... المسرح اللبناني حزين: "أنطوان ولطيفة ملتقى رفيقا درب وتوأم روح"

#لطيفة_ملتقى الرائدة والكبيرة والعظيمة بصْمتها بعمرها مش رح تنتسى 💔

كان إلي الشرف إلتقي معها بآخر أعمالها التلفزيونية بمسلسل #ابنة_المعلم

نفسا بالسما 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/h0qAjUXE4n — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) April 9, 2024

ما اعتادت على فراقه فغادرت إليه اليوم لتبقى معه في دار الخلد.رحل هو قبل أسابيع ورحلت هي اليوم. أنطوان ولطيفة ملتقى رفيقا درب وتوأم روح،بغيابهما تنسدل الستارة على حقبة جميلة من المسرح اللبناني.هي أيضًا كانت معلمتي في كلية الفنون. نودّعها اليوم بغصّة ونسأل لها الراحة الأبدية 🙏✝️ pic.twitter.com/GeKVTwDyjG — Dr. Jean Kassis (@Kassis1Jean) April 9, 2024

بعد مرور أقل من شهرين على وفاة المسرحي الكبير أنطوان ملتقى، توفيت أمس الثلاثاء زوجته الممثلة والمخرجة المسرحية والتلفزيونية اللبنانية لطيفة ملتقى، عن عمر يناهز 92 عاماً.وفي حديث لوكالة فرانس برس أعلن ابنها المؤلف الموسيقى وعازف البيانو زاد ملتقى أن الوضع الصحي لوالدته "لم يكن مستقرّاً في الأسابيع الأخيرة، والخميس الفائت دخلت في غيبوبة".وأضاف "أبقيناها في المنزل ووفرنا لها الرعاية الطبية اللازمة، وتوفيت اليوم في سريرها".وأشار إلى أن ملتقى، التي تشيّع الجمعة، "لم تتحمّل" وفاة زوجها الحبيب، الذي رحل في 21 شباط الفائت، وقال: "كانت كل الوقت منذ وفاته تقول "أريد أن أرحل". كانت بكامل وعيها وواظبت على سؤالنا عنه".بدورها، نعت الممثلة كارمن لبس القديرة الراحلة في حسابها غلى منصة X، وكتبت: "لطيفة ملتقى الرائدة والكبيرة والعظيمة بصْمتها بعمرها مش رح تنتسى... كان إلي الشرف إلتقي معها بآخر أعمالها التلفزيونية بمسلسل ابنة المعلم... نفسا بالسما".كذلك، كتب الممثل جان قسيس في حسابه عبر موقع X: "ما اعتادت على فراقه فغادرت إليه اليوم لتبقى معه في دار الخلد.رحل هو قبل أسابيع ورحلت هي اليوم. أنطوان ولطيفة ملتقى رفيقا درب وتوأم روح، بغيابهما تنسدل الستارة على حقبة جميلة من المسرح اللبناني.هي أيضًا كانت معلمتي في كلية الفنون. نودّعها اليوم بغصّة ونسأل لها الراحة الأبدية".