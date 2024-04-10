"منذ وفاته كانت دائما تقول أريد أن أرحل"... المسرح اللبناني حزين: "أنطوان ولطيفة ملتقى رفيقا درب وتوأم روح"

#لطيفة_ملتقى الرائدة والكبيرة والعظيمة بصْمتها بعمرها مش رح تنتسى 💔
كان إلي الشرف إلتقي معها بآخر أعمالها التلفزيونية بمسلسل #ابنة_المعلم
نفسا بالسما 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/h0qAjUXE4n
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) April 9, 2024
#لطيفة_ملتقى الرائدة والكبيرة والعظيمة بصْمتها بعمرها مش رح تنتسى 💔
كان إلي الشرف إلتقي معها بآخر أعمالها التلفزيونية بمسلسل #ابنة_المعلم
نفسا بالسما 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/h0qAjUXE4n
ما اعتادت على فراقه فغادرت إليه اليوم لتبقى معه في دار الخلد.رحل هو قبل أسابيع ورحلت هي اليوم. أنطوان ولطيفة ملتقى رفيقا درب وتوأم روح،بغيابهما تنسدل الستارة على حقبة جميلة من المسرح اللبناني.هي أيضًا كانت معلمتي في كلية الفنون. نودّعها اليوم بغصّة ونسأل لها الراحة الأبدية 🙏✝️ pic.twitter.com/GeKVTwDyjG
— Dr. Jean Kassis (@Kassis1Jean) April 9, 2024
ما اعتادت على فراقه فغادرت إليه اليوم لتبقى معه في دار الخلد.رحل هو قبل أسابيع ورحلت هي اليوم. أنطوان ولطيفة ملتقى رفيقا درب وتوأم روح،بغيابهما تنسدل الستارة على حقبة جميلة من المسرح اللبناني.هي أيضًا كانت معلمتي في كلية الفنون. نودّعها اليوم بغصّة ونسأل لها الراحة الأبدية 🙏✝️ pic.twitter.com/GeKVTwDyjG