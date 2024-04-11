باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)

الله يرحمك يا خيي يا حنون يا حبيب قلبي .ويا رفيق الدرب .رح اشتقلك كتير وبحبك قد الدني ..رح تترك فراغ كبير بقلبي ..كنت دايما تضحكني وتحب تكون اول واحد يسمع اغنياتي الجديده .قد ما كنت تحب الموسيقى والفرح والحياة وتكره الزعل ..بكرت كتير يا روحي .نفسك بالسما .المسيح قام حتى نلتقي pic.twitter.com/feq13O03tt
— pascale machalani (@pascalbachalani) April 10, 2024
الله يرحمك يا خيي يا حنون يا حبيب قلبي .ويا رفيق الدرب .رح اشتقلك كتير وبحبك قد الدني ..رح تترك فراغ كبير بقلبي ..كنت دايما تضحكني وتحب تكون اول واحد يسمع اغنياتي الجديده .قد ما كنت تحب الموسيقى والفرح والحياة وتكره الزعل ..بكرت كتير يا روحي .نفسك بالسما .المسيح قام حتى نلتقي pic.twitter.com/feq13O03tt