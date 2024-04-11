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باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)

فنّ
2024-04-11 | 03:42
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باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: &quot;بكرت كتير يا روحي&quot; (صورة)
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باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)

ودّعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني شقيقها الراحل إيلي الّذي توفي بعد تعرّضه لأزمة قلبية بشكلٍ مفاجئ، وفق موقع "فوشيا".
 
ونعت مشعلاني شقيقها في رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس" X (تويتر سابقاً)، وكتبت: "الله يرحمك يا خيي يا حنون يا حبيب قلبي، ويا رفيق الدرب، رح اشتقلك كتير وبحبك قد الدني، رح تترك فراغ كبير بقلبي، كنت دايماً تضحكني وتحب تكون اول واحد يسمع اغنياتي الجديدة".
 
وتابعت مشعلاني في التغريدة نفسها: "قد ما كنت تحب الموسيقى والفرح والحياة وتكره الزعل، بكرت كتير يا روحي، نفسك بالسما، المسيح قام حتى نلتقي".
 
وبحسب المعلومات، من المقرر أن يتم الصلاة على الراحل اليوم الخميس في كنيسة مار جرجس في عمارة شلهوب، ليتم دفن جثمانه بعد ذلك في مدافن العائلة.
 
 

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