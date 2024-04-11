"هيمنة الذكور على موسيقى الراب"... هذا ما تحاول شابات مصريات تغييره!

"هيمنة الذكور على موسيقى الراب"... هذا ما تحاول شابات مصريات تغييره!



ألهبت الشابة المصرية "دارين حماسة" الحاضرين في مسرح الجامعة الأميركية بوسط القاهرة، خلال حفلة أدت خلالها أغنيات راب على إيقاع موسيقي سريع، في إحدى المحاولات النسائية لتحقيق النجاح في مجال موسيقي لا يزال يشهد هيمنة للرجال.



ونجحت مغنية الراب البالغة 21 عاما خلال الحفلة في جذب انتباه الحاضرين الذين تمايلوا واقفين على إيقاع أغنيات مستلهمة من طفولة الشابة المصرية التي نشأت في مدينة الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط.



وكان للاسكندرية نصيب واسع من مواهب الراب في مصر، إذ شكّلت مهد فرق حققت شهرة بعيداً من المشهد الفني الرسمي، أو ما عُرف بفرق الـ"أندرغراوند" قبل عقدين تقريبا، وقد استحال بعض أعضاء هذه الفرق التي يهيمن عليها الذكور، نجوماً يحضر حفلاتهم مئات الآلاف من المتابعين.



وعلى رأس هؤلاء النجوم الشباب، مغني الراب الأكثر انتشاراً في مصر والعالم العربي "أحمد علي" المعروف بـ"ويجز"، والذي كانت له مشاركة لافتة في حفلة ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية 2022.



وتقول دارين، المتأنقة بالشعر المجعد والقفازات الجلدية التي تبرز منها أظافرها وردية اللون، لوكالة "فرانس برس" "في الاسكندرية نحن نصنع الفن، بينما في القاهرة هناك صناعة جاهزة كاملة".



وترى دارين أن تقبّل خوض الفتيات هذا المجال "أمر صعب سواء بالنسبة لعائلاتنا أو للمجتمع"، وحتى في داخل وسط موسيقى الراب نفسه في مصر.



وتتابع دارين "لا نؤخذ على محمل الجد، فليس هناك قناعة بأننا كفتيات نعاني من مشاكل"، رغم الصعوبات التي تواجهها المصريات في الحياة اليومية كالتحرش.



ويوضح الباحث في مجال الموسيقى "عمرو عبد الرحيم" أن "جميع مغنيات الراب تقريباً من الطبقة فوق المتوسطة"، بينما "نجد تنوعا اجتماعيا أكبر بين المغنيّن" الذكور، في بلد يبلغ عدد سكانه 106 ملايين نسمة، ثلثهم فقراء، بحسب البيانات الرسمية.

