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"جوكر" بجزئه الثاني حاضر في مهرجان "سينماكون"... وهذه لمحة عن قصته ودور النجمة "ليدي غاغا"!

فنّ
2024-04-11 | 08:34
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&quot;جوكر&quot; بجزئه الثاني حاضر في مهرجان &quot;سينماكون&quot;... وهذه لمحة عن قصته ودور النجمة &quot;ليدي غاغا&quot;!
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"جوكر" بجزئه الثاني حاضر في مهرجان "سينماكون"... وهذه لمحة عن قصته ودور النجمة "ليدي غاغا"!

"جوكر" بجزئه الثاني حاضر في مهرجان "سينماكون"... وهذه لمحة عن قصته ودور النجمة "ليدي غاغا"!

عرضت استوديوهات "وارنر براذرز" مشاهد للجزء الثاني المرتقب من فيلم "جوكر"، خلال مهرجان "سينماكون" المُقام في لاس فيغاس، في ظل محاولة شركة الإنتاج الاستفادة من النجاح الذي حققه فيلم "باربي" خلال العام الفائت.

ويشكل فيلم "جوكر: فولي أ دو"، من إخراج "تود فيليبس"، تكملة للفيلم الأصلي المثير للجدل والذي فاز "جواكين فينيكس" بجائزة أوسكار عن دوره فيه.

ويتناول "جوكر" القصة القاتمة والعنيفة لـ"آرثر فليك"، العدو اللدود لباتمان، مثيراً انقساماً لدى الجماهير من خلال تقديم الشرير القاتل كبطل مع إثارة مخاوف من احتمال أن يكون عنصراً ملهماً لعمليات قتل واسعة النطاق.

وفي الجزء الثاني الذي سوف يتم طرحه في تشرين الأول والذي صُنف بأنه فيلم موسيقي، تؤدي نجمة البوب العالمية "ليدي غاغا" دور البطولة إلى جانب فينيكس.

وخلال عرض المقطع الترويجي للفيلم، أوضح "تود فيليبس" أنّ "الموسيقى تشكل عنصرا أساسيا في العمل"، مشيرا إلى أنّ "جوكر" لن يكون بعيداً بشكل كبير عن شخصية العمل الأصلي.

وفي الشريط الدعائي، يلتقي "جوكر" و"هارلي كوين" في مصحّ قبل أن يخططا للهرب، وتُظهر مشاهد أخرى النجمان وهما يرقصان برومانسية تحت ضوء القمر فوق سطح أحد المباني.

ويمثل مهرجان "سينماكون" فرصة لاستوديوهات هوليوود لعرض أعمالها المقبلة أمام أصحاب دور السينما في مختلف أنحاء العالم.

ويُقام هذا الحدث السينمائي في ظل توقعات بانكماش إيرادات شباك التذاكر هذه السنة، خصوصاً بسب الإضراب الأخير للممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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