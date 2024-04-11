الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"جوكر" بجزئه الثاني حاضر في مهرجان "سينماكون"... وهذه لمحة عن قصته ودور النجمة "ليدي غاغا"!
فنّ
2024-04-11 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"جوكر" بجزئه الثاني حاضر في مهرجان "سينماكون"... وهذه لمحة عن قصته ودور النجمة "ليدي غاغا"!
"جوكر" بجزئه الثاني حاضر في مهرجان "سينماكون"... وهذه لمحة عن قصته ودور النجمة "ليدي غاغا"!
عرضت استوديوهات "وارنر براذرز" مشاهد للجزء الثاني المرتقب من فيلم "جوكر"، خلال مهرجان "سينماكون" المُقام في لاس فيغاس، في ظل محاولة شركة الإنتاج الاستفادة من النجاح الذي حققه فيلم "باربي" خلال العام الفائت.
ويشكل فيلم "جوكر: فولي أ دو"، من إخراج "تود فيليبس"، تكملة للفيلم الأصلي المثير للجدل والذي فاز "جواكين فينيكس" بجائزة أوسكار عن دوره فيه.
ويتناول "جوكر" القصة القاتمة والعنيفة لـ"آرثر فليك"، العدو اللدود لباتمان، مثيراً انقساماً لدى الجماهير من خلال تقديم الشرير القاتل كبطل مع إثارة مخاوف من احتمال أن يكون عنصراً ملهماً لعمليات قتل واسعة النطاق.
وفي الجزء الثاني الذي سوف يتم طرحه في تشرين الأول والذي صُنف بأنه فيلم موسيقي، تؤدي نجمة البوب العالمية "ليدي غاغا" دور البطولة إلى جانب فينيكس.
وخلال عرض المقطع الترويجي للفيلم، أوضح "تود فيليبس" أنّ "الموسيقى تشكل عنصرا أساسيا في العمل"، مشيرا إلى أنّ "جوكر" لن يكون بعيداً بشكل كبير عن شخصية العمل الأصلي.
وفي الشريط الدعائي، يلتقي "جوكر" و"هارلي كوين" في مصحّ قبل أن يخططا للهرب، وتُظهر مشاهد أخرى النجمان وهما يرقصان برومانسية تحت ضوء القمر فوق سطح أحد المباني.
ويمثل مهرجان "سينماكون" فرصة لاستوديوهات هوليوود لعرض أعمالها المقبلة أمام أصحاب دور السينما في مختلف أنحاء العالم.
ويُقام هذا الحدث السينمائي في ظل توقعات بانكماش إيرادات شباك التذاكر هذه السنة، خصوصاً بسب الإضراب الأخير للممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
آخر الأخبار
فنّ
بجزئه
الثاني
مهرجان
"سينماكون"...
النجمة
"ليدي
غاغا"!
التالي
أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مستمرة وهدى حسين في المرصاد
"هيمنة الذكور على موسيقى الراب"... هذا ما تحاول شابات مصريات تغييره!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-03-27
"ليدي غاغا" تثير حماسة الجمهور... ماذا كشفت عن ألبومها الجديد؟
فنّ
2024-03-27
"ليدي غاغا" تثير حماسة الجمهور... ماذا كشفت عن ألبومها الجديد؟
0
منوعات
2024-03-23
"كان عمري 24 عامًا عندما وقعت بحب قاتل محكوم عليه بالإعدام"... عاشت أسوأ تجارب حياتها بسبب الحب وهذه قصتها!
منوعات
2024-03-23
"كان عمري 24 عامًا عندما وقعت بحب قاتل محكوم عليه بالإعدام"... عاشت أسوأ تجارب حياتها بسبب الحب وهذه قصتها!
0
فنّ
2024-03-11
"رجل سحقه الشك من أجل اختراع غيّر تاريخ البشرية"... "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز أوسكار بينها أفضل فيلم وهذه قصته!
فنّ
2024-03-11
"رجل سحقه الشك من أجل اختراع غيّر تاريخ البشرية"... "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز أوسكار بينها أفضل فيلم وهذه قصته!
0
منوعات
2024-02-15
لعبة "فورتنايت" جمعتهما وانتقادات المجتمع لم تفرقهما... إصابته بالشلل لم تمنعها من الوقوع بحبه وهذه قصتهما!
منوعات
2024-02-15
لعبة "فورتنايت" جمعتهما وانتقادات المجتمع لم تفرقهما... إصابته بالشلل لم تمنعها من الوقوع بحبه وهذه قصتهما!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:26
مستوحى من لعبة شهيرة... مارغو روبي تستعد لإنتاج عمل جديد
فنّ
10:26
مستوحى من لعبة شهيرة... مارغو روبي تستعد لإنتاج عمل جديد
0
فنّ
10:17
مقابل 4 ملايين ليرة تركية... مريم أوزرلي تثير الجدل في تركيا بسبب دعوة إفطار
فنّ
10:17
مقابل 4 ملايين ليرة تركية... مريم أوزرلي تثير الجدل في تركيا بسبب دعوة إفطار
0
فنّ
10:08
أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مستمرة وهدى حسين في المرصاد
فنّ
10:08
أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مستمرة وهدى حسين في المرصاد
0
فنّ
08:21
"هيمنة الذكور على موسيقى الراب"... هذا ما تحاول شابات مصريات تغييره!
فنّ
08:21
"هيمنة الذكور على موسيقى الراب"... هذا ما تحاول شابات مصريات تغييره!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-12
القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحملُ كامل المسؤولية على عدوانه الإجراميِّ ولن يمر دون ردٍ
أخبار دولية
2024-01-12
القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحملُ كامل المسؤولية على عدوانه الإجراميِّ ولن يمر دون ردٍ
0
صحة وتغذية
2024-04-09
دراسة حديثة: اختبار دم بسيط قد يُساهم في الكشف عن سرطان البنكرياس
صحة وتغذية
2024-04-09
دراسة حديثة: اختبار دم بسيط قد يُساهم في الكشف عن سرطان البنكرياس
0
منوعات
2023-11-29
عضه عنكبوت وباض بإصبع قدمه...و بعد أن فقست بيضة حاول الكائن الصغير أن "يأكل" طريقه للخارج وهذه القصة الكاملة! (صور)
منوعات
2023-11-29
عضه عنكبوت وباض بإصبع قدمه...و بعد أن فقست بيضة حاول الكائن الصغير أن "يأكل" طريقه للخارج وهذه القصة الكاملة! (صور)
0
أخبار لبنان
06:52
مولوي: لا نحرض على اللاجئين السوريين ولكن ندعو لتطبيق القانون على كل المقيمين
أخبار لبنان
06:52
مولوي: لا نحرض على اللاجئين السوريين ولكن ندعو لتطبيق القانون على كل المقيمين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
عائلة باسكال سليمان تتقبل التعازي لليوم الثاني...
أخبار لبنان
07:40
عائلة باسكال سليمان تتقبل التعازي لليوم الثاني...
0
أخبار دولية
07:40
تشييع أبناء وأحفاد إسماعيل هنية..وشقيق الأخير: "نحن جزء من هذا الشعب"
أخبار دولية
07:40
تشييع أبناء وأحفاد إسماعيل هنية..وشقيق الأخير: "نحن جزء من هذا الشعب"
0
أخبار دولية
06:19
بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر
أخبار دولية
06:19
بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر
0
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
2
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
3
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟
5
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
6
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
7
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
8
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More