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أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مستمرة وهدى حسين في المرصاد
فنّ
2024-04-11 | 10:08
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أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مستمرة وهدى حسين في المرصاد
أعلن محامي الفنانة الكويتية هدى حسين، سعود الشحومي، عن عزمها مقاضاة كل الأشخاص الّذين أساءوا لها ولأسرتها على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وذلك على خلفية توقيف عرض مسلسها الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي" في الكويت.
وأصدر الشحومي، وفق ما جاء في موقع "
فوشيا
"، بيانًا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" X (تويتر سابقاً)، لفت فيه إلى أن "الفنانة هدى حسين تتعرض إلى حملة ممنهجة من السب والقذف والتنمر، وصلت إلى حد التشكيك في حب وانتماء وولاء هدى حسين للأرض التي تعشقها وتحبها".
وأضاف في البيان: "نقبل النقد بكل أشكاله حتى وإن قسى لكن بعيدًا عن الإسفاف والتشكيك، نقبل النقد بكل حب وإن اشتد هي رسالة الفنان، نقبل برحابة صدر قيام الجهات الإدارية وكذلك الأفراد سلوك الطريق القانوني والقضائي".
وتابع: "من منطلق الإيمان المقابل في دولة القانون والمؤسسات وفي قضائنا العادل، سنقاضي كل من أساء بعمد وقصد إلى الفنانة هدى حسين وأسرتها الكريمة في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع في داخل دولة الكويت وخارجها".
كما وجّه الشحومي رسالة عبر مقطع فيديو نشره قائلاً: "رسالتي إلى من وصفها بأنها ناكرة جميل وأخرى تمادت بحجة النقد الفني وآخر المفترض رجل دين وصف من مثل في مسلسل زوجة واحدة لاتكفي بأنهم من ذيول المقبور صدام حسين الديكتاتور.. كل هذا الهجوم لماذا؟؟ الوعد بإذن الله بعد إجازة العيد".
والجدير ذكره، أن وزارة الإعلام الكويتية، أحالت أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" إلى النيابة العامة قبل أيام بتهمة الإساءة للمجتمع الكويتي. كما قررت وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، لمشاركة حسين فيها.
وبدورها، علقت حسين على قرار الوزارة المذكور في تصريح صحفي، قائلةً: "هذه الملفات موجودة في مدارسنا، وأنا عندي علم فيها، الناس المتخصّصة رووا حكاياتهم لي، ليس فقط في الخليج، وإنما في الوطن العربي".
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فنّ
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