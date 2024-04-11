مقابل 4 ملايين ليرة تركية... مريم أوزرلي تثير الجدل في تركيا بسبب دعوة إفطار

أثارت النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وذلك بعدما نشرت المواقع الصحفية التركية خبر وجودها في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية في الساعات الماضية.

وكشفت مجلة " نواعم " أن بطلة مسلسل "حريم السلطان" المعروفة عربياً باسم "السلطانة هيام"، تلّقت دعوة لتناول الإفطار مع عائلة سعودية مقابل 4 ملايين ليرة تركية.

والجدير ذكره أن أورزلي زارت المملكة العربية السعودية قبل أشهر قليلة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الّذي أُقيم في جدّة، حيث لفتت الأنظار لارتدائها فستاناً مستوحى من الأزياء السعودية.