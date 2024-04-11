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مستوحى من لعبة شهيرة... مارغو روبي تستعد لإنتاج عمل جديد
فنّ
2024-04-11 | 10:26
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مستوحى من لعبة شهيرة... مارغو روبي تستعد لإنتاج عمل جديد
تستعد النجمة الأميركية مارغو روبي لإنتاج فيلم جديد مستوحى من لعبة "مونوبولي" Monopoly، والّذي بقي قيد التطوير لأكثر من عقد من الزمن، وذلك وفق ما نقل موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية عن صحيفة "هوليوود ريبورتر".
وأعلنت شركة "لوكي تشاب"Lucky Chap للإنتاج الّتي تملكها روبي يوم الأربعاء الفائت، عن عزمها انتاج الفيلم المذكور بالإشتراك مع شركة الألعاب الأميركية "هاسبرو إنترتاينمت" Hasbro Entertainment.
وقالت روبي في حديث لمجلة "فارايتي" Variety إنها تريد إنتاج المزيد من الأفلام الّتي لها تأثير كبير على المشاهدين مثل فيلم "باربي" Barbie.
ومن جهته، عبّر رئيس مجموعة "لايونس غيت موشن بيكتشور غروب" LionsGate Motion Picture Group آدم فوغلسون عن حماسه الكبير لهذا المشروع، لافتاً إلى أنه قد يكون "الفيلم الرائج التالي".
كما لفت رئيس قسم الأفلام في شركة "هاسبرو إنترتاينمن" Hasbro Entertainment زيف فورمان إلى أن لعبة "مونوبولي" Monopoly الشهيرة "ستوفر منصة مذهلة لرواية القصص".
والجدير ذكره أن لعبة "مونوبولي" Monopoly هي اللعبة الأكثر مبيعاً في صفوف الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة الأميركية وخاصةً بعد تسويقها للمرة الأولى خلال فترة "الكساد الكبير". كما يعود الفضل في اختراعها لبائع عاطل عن العمل في ولاية "بنسلفينيا" الأميركية.
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فيلم جديد
مستوحى
لعبة مونوبولي.
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