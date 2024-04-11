"حرب أهلية"... فيلم أميركي يعرض تجربة الصحافيين في مناطق الحروب

"حرب أهلية"... فيلم أميركي يعرض تجربة الصحافيين في مناطق الحروب



سعت الممثلة "كريستين دانست" والممثل "واجنر مورا" إلى فهم كيفية تأقلم الصحفيين مع العمل في مناطق الحرب أثناء التحضير لفيلهما الجديد "حرب أهلية" الذي يبدأ طرحه في دور السينما الأميركية غدا الجمعة.



وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي بالمستقبل القريب عند انهيار المجتمع في الولايات المتحدة واندلاع الحرب، وتلعب دانست دور مصورة في وكالة رويترز تدعى لي بينما يؤدي مورا دور المراسل جويل.



ويعمل الاثنان على الوصول إلى واشنطن قبل سقوطها في يد فصيل متمرد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وقال صانع الأفلام البريطاني "ألكس جارلاند" الذي كتب وأخرج الفيلم في مقابلة "حدث شيء ما، شيء محزن وخطير حدث حقيقة للصحافة".



ومن وجهة نظر الممثل البرازيلي مورا الذي لعب من قبل دور بابلو إسكوبار في مسلسل "ناركوس" على منصة نتفليكس فإنه يعتبر أن للصحافة دور في مكافحة الاستقطاب داخل المجتمع.



وقال "الناس يحبون الحصول على المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الأخبار الزائفة والشائعات. التقدميون وحدهم يقرأون أشياء تقدمية والمحافظون كذلك... دور الصحفي في العالم، على ما أعتقد، هام جدا جدا".



وقالت الممثلة دانست إن طاقم الفيلم شاهد في إطار التحضير للعمل فيلما وثائقيا عن "ماري كولفين" الصحفية الراحلة التي كانت تعمل لصالح صنداي تايمز والتي قتلت في سوريا عام 2012.



